Helios hat Rückzug angekündigt Krankenhaus in Zerbst - Das ist der Rettungsplan des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, das sind die Kosten

Um das Krankenhaus in Zerbst vor dem Aus zu retten, plant der Landkreis eine kommunale Holdinggesellschaft. Der Kreistag hat den Plan gebilligt. Was der vorsieht. Wie es nun weiter geht.