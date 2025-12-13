Helios hat Rückzug angekündigt Krankenhaus in Zerbst - Das ist der Rettungsplan des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, das sind die Kosten
Um das Krankenhaus in Zerbst vor dem Aus zu retten, plant der Landkreis eine kommunale Holdinggesellschaft. Der Kreistag hat den Plan gebilligt. Was der vorsieht. Wie es nun weiter geht.
13.12.2025, 08:40
Bitterfeld/MZ. - Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld könnte eine Holdinggesellschaft das Goitzsche Klinikum in Bitterfeld und das Zerbster Krankenhaus sowie die von beiden Einrichtungen betriebenen Medizinischen Versorgungszentren unter einem Dach vereinen.