weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Helios hat Rückzug angekündigt: Krankenhaus in Zerbst - Das ist der Rettungsplan des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, das sind die Kosten

Helios hat Rückzug angekündigt Krankenhaus in Zerbst - Das ist der Rettungsplan des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, das sind die Kosten

Um das Krankenhaus in Zerbst vor dem Aus zu retten, plant der Landkreis eine kommunale Holdinggesellschaft. Der Kreistag hat den Plan gebilligt. Was der vorsieht. Wie es nun weiter geht.

Von Ulf Rostalsky 13.12.2025, 08:40
Das Zerbster Krankenhauses wurde bisher von Helios betrieben.
Das Zerbster Krankenhauses wurde bisher von Helios betrieben. Foto: Daniela Apel

Bitterfeld/MZ. - Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld könnte eine Holdinggesellschaft das Goitzsche Klinikum in Bitterfeld und das Zerbster Krankenhaus sowie die von beiden Einrichtungen betriebenen Medizinischen Versorgungszentren unter einem Dach vereinen.