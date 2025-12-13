Sogar Tränen rollen beim Weihnachtskonzert der Kreismusikschule im Jessener Gymnasium. Leiter Victor Bolgov verrät im Nachgang, welche neuen Angebote Musikbegeisterte erwarten.

Neues bei der Musikschule Jessen - und ein Konzert, das Lust auf mehr macht

Während des Weihnachtskonzerts spielen die Schülerinnen und Schüler auch auf dem Akkordeon – das Instrument des Jahres 2026.

Jessen/MZ. - Etwa 200 Besucherinnen und Besucher waren am Donnerstagabend ins Jessener Gymnasium gekommen. Denn dort fand in diesem Jahr das große Weihnachtskonzert der Kreismusikschule statt. An die 70 Schülerinnen und Schüler aus Jessen und Wittenberg gestalteten das Konzert unter der Leitung von Victor Bolgov. Er leitet seit 2022 den Musikschulbezirk Jessen, wobei Bolgov bereits seit 2009 an der Kreismusikschule Wittenberg tätig ist.