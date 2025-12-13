weather starkbewoelkt
Die Neubesetzung des Jugendhilfeausschusses ist eigentlich eine Formalie, hat sich aber in den vergangenen Monaten zu einem Politikum entwickelt. Wie die Lage ist.

Von Oliver Müller-Lorey 13.12.2025, 08:27
Blick in den Dessau-Roßlauer Stadtrat.
Blick in den Dessau-Roßlauer Stadtrat. Foto: Müller-Lorey

Dessau-Rosslau/MZ. - Die AfD im Dessau-Roßlauer Stadtrat ist erneut mit ihrem Kandidaten für den Jugendhilfeausschuss gescheitert, obwohl sie dieses Mal eine weniger umstrittene Personalie zur Wahl stellte.