Stadtrat in Dessau-Roßlau AfD zieht Diedering zurück - Kandidaten für den Jugendhilfeausschuss fallen trotzdem durch
Die Neubesetzung des Jugendhilfeausschusses ist eigentlich eine Formalie, hat sich aber in den vergangenen Monaten zu einem Politikum entwickelt. Wie die Lage ist.
13.12.2025, 08:27
Dessau-Rosslau/MZ. - Die AfD im Dessau-Roßlauer Stadtrat ist erneut mit ihrem Kandidaten für den Jugendhilfeausschuss gescheitert, obwohl sie dieses Mal eine weniger umstrittene Personalie zur Wahl stellte.