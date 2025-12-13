Händler und Besucher, die auf den Weihnachtsmarkt wollen, können ihre Fahrzeuge an der Flössergasse abstellen. Doch Parkplatzmangel und ignorierte Halteverbote sorgen für Ärger.

Parkfrust am Adventsmarkt in Dessau - Ignorierte Halteverbote sorgen bei Händlern für Ärger

An der Flössergasse sind vier Parkplätze ausschließlich für die Händler des Adventsmarktes vorgesehen – Marktbesuchern ist das mitunter egal.

Dessau-Rosslau/MZ. - In Verbindung mit dem Sicherheitskonzept für den diesjährigen Adventsmarkt vor dem Dessauer Rathaus ist es auch den Teilnehmern des Marktes nicht erlaubt das Gelände während des Veranstaltungsbetriebs, etwa zum Be- und Entladen von Waren oder Equipment zu befahren.