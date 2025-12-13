Parkfrust am Adventsmarkt in Dessau - Ignorierte Halteverbote sorgen bei Händlern für Ärger
Händler und Besucher, die auf den Weihnachtsmarkt wollen, können ihre Fahrzeuge an der Flössergasse abstellen. Doch Parkplatzmangel und ignorierte Halteverbote sorgen für Ärger.
13.12.2025, 09:30
Dessau-Rosslau/MZ. - In Verbindung mit dem Sicherheitskonzept für den diesjährigen Adventsmarkt vor dem Dessauer Rathaus ist es auch den Teilnehmern des Marktes nicht erlaubt das Gelände während des Veranstaltungsbetriebs, etwa zum Be- und Entladen von Waren oder Equipment zu befahren.