Die Eislaufbahn der Stadtwerke Merseburg wird vielfältig genutzt. Wie die Angebote angenommen werden und ob die sommerlichen Temperaturen ein Problem sind.

Was die Eislaufbahn in Merseburg besonders macht

Volontärin Celina Chasklowicz dreht ein paar Runden über die Eislaufbahn auf dem Merseburger Marktplatz.

Merseburg/MZ. - Der Duft von frischen Waffeln und das Geräusch von kratzenden Kufen auf Eis empfangen Einheimische und Touristen auf dem Merseburger Marktplatz. Seit dem 5. Dezember sieht der nämlich gar nicht aus wie gewohnt. Eine Eislaufbahn, verschiedene Buden und überdachte Stehtische füllen den Markt beinahe komplett aus.