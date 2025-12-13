Wintersport Was die Eislaufbahn in Merseburg besonders macht
Die Eislaufbahn der Stadtwerke Merseburg wird vielfältig genutzt. Wie die Angebote angenommen werden und ob die sommerlichen Temperaturen ein Problem sind.
13.12.2025, 11:00
Merseburg/MZ. - Der Duft von frischen Waffeln und das Geräusch von kratzenden Kufen auf Eis empfangen Einheimische und Touristen auf dem Merseburger Marktplatz. Seit dem 5. Dezember sieht der nämlich gar nicht aus wie gewohnt. Eine Eislaufbahn, verschiedene Buden und überdachte Stehtische füllen den Markt beinahe komplett aus.