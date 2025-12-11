„Adventszauber“ in der Innenstadt Wie die Händler der Merseburger Innenstadt aufs bisherige Weihnachtsgeschäft blicken
Am Wochenende, 13./14. Dezember 2025, präsentieren die Merseburger Innenstadthändler den Höhepunkt ihres „1. Adventszaubers“. Am Samstag und Sonntag kann in der Stadt geshoppt werden, zudem gibt es eine Kreativwerkstatt mit dem Wiegandquartier. Was noch angekündigt ist, welcher Laden extra fürs Wochenende aus dem Winterschlaf kommt und welches Zwischenfazit die Händler beim Weihnachtsgeschäft ziehen.
Merseburg/MZ. - Eines der Ziele, die sich die Merseburger Innenstadthändler mit ihrem neuen Adventskonzept gesetzt haben, hat sich definitiv bereits erfüllt: Die schillernden Engelsfiguren, die seit Ende November in Gotthardstraße und Preußerstraße mit Hunderten Lichtern für weihnachtliche Stimmung sorgen, sind zu beliebten Fotomotiven geworden.