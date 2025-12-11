„Adventszauber“ in der Innenstadt Wie die Händler der Merseburger Innenstadt aufs bisherige Weihnachtsgeschäft blicken

Am Wochenende, 13./14. Dezember 2025, präsentieren die Merseburger Innenstadthändler den Höhepunkt ihres „1. Adventszaubers“. Am Samstag und Sonntag kann in der Stadt geshoppt werden, zudem gibt es eine Kreativwerkstatt mit dem Wiegandquartier. Was noch angekündigt ist, welcher Laden extra fürs Wochenende aus dem Winterschlaf kommt und welches Zwischenfazit die Händler beim Weihnachtsgeschäft ziehen.