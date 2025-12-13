Raguhn-Jeßnitz beschließt einen Haushalt mit Millionenminus. Was die Kasse besonders in Schieflage bringt.

Raguhn-Jeßnitz kann nicht mehr sparen - Haushalt hat Millionenminus

Das Raguhner Rathaus ist einer der Raguhn-Jeßnitzer Verwaltungssitze.

Raguhn/MZ. - Mit einem Minus von 2,4 Millionen Euro geht die Stadt Raguhn-Jeßnitz in das Jahr 2026. Das haben die Stadträte mehrheitlich beschlossen. Wegen der seit Jahren schlechten Kassenlage stimmten sie auch für die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes. Neue Vorschläge zur Einsparung von Kosten sind dort allerdings Mangelware.