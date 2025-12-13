Dass in Dessau-Roßlau von ehemals 17 nur noch vier Tagesmütter und ein Tagesvater tätig sind, erklären diese mit immer schlechter werdenden Rahmenbedingungen. Was die Betroffenen kritisieren. Und was das Jugendamt sagt.

Sorgen im Kinderparadies - Warum in Dessau-Roßlau immer mehr Tagesmütter und Tagesvatis aufgeben

Sie lieben ihren Beruf, müssen aber sehr kämpfen (v.li.): Franziska Wröbel, Kay Gonetz, Doreen Grune und Kerstin Huth.

Dessau/MZ. - Ob „Villa Sonnenschein“, „Kita Klitzeklein“, „Luisenzwerge“ oder „Wröbelchens Bärenbande“ – eines haben diese Tagespflegestellen gemeinsam: Sie sind liebevoll eingerichtet und bieten ihren täglichen kleinen Gästen im Alter von 0 bis 3 Jahren alles, was diese für die Entdeckung der Welt brauchen. Spürbar sind das Herzblut und der Enthusiasmus, mit dem die Tagesmütter und der Tagesvati für ihre Schützlinge da sind.