24 Ortschaften mit 51 Ortsteilen Stadt Südliches Anhalt hat ab Januar wieder einen Bauamtsleiter
Bürgermeister Schneider bestätigte: Die Entscheidung über die Personalie fiel Ende Oktober im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates.
Aktualisiert: 13.12.2025, 11:40
Weißandt-Gölzau/MZ. - Die Stadt Südliches Anhalt, deren Verwaltung sich in Weißandt-Gölzau befindet, hat ab Januar 2026 wieder einen Bauamtsleiter. Der Fachbereich 3 der Stadtverwaltung, dem Bauleitplanung und Bauordnung, Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement, Liegenschaftskataster, Friedhöfe und der Klimaschutzmanager unterstellt sind, werde künftig von Sven Schwinghammer geleitet.