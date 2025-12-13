Bürgermeister Schneider bestätigte: Die Entscheidung über die Personalie fiel Ende Oktober im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates.

Stadt Südliches Anhalt hat ab Januar wieder einen Bauamtsleiter

Thomas Schneider ist Bürgermeister der Stadt Südliches Anhalt. Die Verwaltung hat ab Januar wieder einen Bauamtsleiter.

Weißandt-Gölzau/MZ. - Die Stadt Südliches Anhalt, deren Verwaltung sich in Weißandt-Gölzau befindet, hat ab Januar 2026 wieder einen Bauamtsleiter. Der Fachbereich 3 der Stadtverwaltung, dem Bauleitplanung und Bauordnung, Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement, Liegenschaftskataster, Friedhöfe und der Klimaschutzmanager unterstellt sind, werde künftig von Sven Schwinghammer geleitet.