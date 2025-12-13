weather starkbewoelkt
Bürgermeister Schneider bestätigte: Die Entscheidung über die Personalie fiel Ende Oktober im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates.

Von Wolfram Schlaikier Aktualisiert: 13.12.2025, 11:40
Thomas Schneider ist Bürgermeister der Stadt Südliches Anhalt. Die Verwaltung hat ab Januar wieder einen Bauamtsleiter.
Thomas Schneider ist Bürgermeister der Stadt Südliches Anhalt. Die Verwaltung hat ab Januar wieder einen Bauamtsleiter. (Foto: Ute Nicklisch)

Weißandt-Gölzau/MZ. - Die Stadt Südliches Anhalt, deren Verwaltung sich in Weißandt-Gölzau befindet, hat ab Januar 2026 wieder einen Bauamtsleiter. Der Fachbereich 3 der Stadtverwaltung, dem Bauleitplanung und Bauordnung, Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement, Liegenschaftskataster, Friedhöfe und der Klimaschutzmanager unterstellt sind, werde künftig von Sven Schwinghammer geleitet.