Horst Saage erklärt den Antrieb für seine jahrelange ehrenamtliche Arbeit. Der Senior aus Senst darf die höchste Auszeichnung des Landes tragen.

Verdienstorden des Landes für Coswiger - „Es war immer eine Ehre“

Senst/MZ. - Für Horst Saage gibt es einen Wermutstropfen, den der 75-jährige Coswiger, trotz des vielen positiven Rummel ob seiner Person, schlucken muss. Saage ist für die Gesamtheit seines jahrelangen ehrenamtlichen Engagements von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) mit dem Verdienstorden des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet worden. Dabei handelt es sich um die höchste Auszeichnung auf Landesebene. Eine Ehre, die bisher lediglich 75 anderen Sachsen-Anhaltern zuteilgeworden ist.