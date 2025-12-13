Im letzten Spiel der Hinrunde in der Regionalliga erwarten die Handballer des HC Aschersleben heute den HSV Bad Blankenburg. Vor heimischer Kulisse wollen die Alligatoren ab 18 Uhr überzeugen.

Partie gegen HSV Bad Blankenburg: HC Aschersleben will Fans vor der Pause einen Heimsieg schenken

Der HC Aschersleben, hier mit Florian Nupnau am Ball, erwartet zum letzten Spiel in diesem Jahr den HSV Bad Blankenburg.

Aschersleben/MZ - Die Handballer des HC Aschersleben wollen ihren Fans zum Ende der Hinrunde und vor der Weihnachtspause einen Heimsieg schenken. Am heutigen Samstag empfangen die Alligatoren den HSV Bad Blankenburg – ein Duell, das im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga Mitteldeutschland für die Gastgeber große Bedeutung hat. Der Anpfiff erfolgt um 18 Uhr in der Sporthalle im Ballhaus.