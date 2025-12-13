Für viele ältere Frauen ist der Spielenachmittag auf der Kegelbahn in Würchwitz mehr als ein Zeitvertreib – er ist ein Stück Nähe, Austausch und Lebensfreude. Wann man sich trifft.

Ute Gentzsch, Erika Meuschke und Brigitte Schmidt (v.l.) vergnügen sich an diesem Nachmittag mit einer Partie „Mensch ärgere dich nicht“.

Würchwitz/MZ. - „Ein Geschnatter!“, ruft eine ältere Dame freudig, als sie die warme Stube der Kegelbahn in Würchwitz betritt und in die fröhliche Frauenrunde blickt. Auf dem einen Tisch steht ein großes „Mensch ärgere dich nicht“-Spiel, auf dem anderen liegen Rommé-Karten bereit.