weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Treff im Burgenlandkreis: Gemeinschaft gegen die dunkle Jahreszeit: Spielenachmittag in Würchwitz

Treff im Burgenlandkreis Gemeinschaft gegen die dunkle Jahreszeit: Spielenachmittag in Würchwitz

Für viele ältere Frauen ist der Spielenachmittag auf der Kegelbahn in Würchwitz mehr als ein Zeitvertreib – er ist ein Stück Nähe, Austausch und Lebensfreude. Wann man sich trifft.

Von Margit Herrmann 13.12.2025, 14:00
Ute Gentzsch, Erika Meuschke und Brigitte Schmidt (v.l.) vergnügen sich an diesem Nachmittag mit einer Partie „Mensch ärgere dich nicht“.
Ute Gentzsch, Erika Meuschke und Brigitte Schmidt (v.l.) vergnügen sich an diesem Nachmittag mit einer Partie „Mensch ärgere dich nicht“. (Foto: Margit Herrmann)

Würchwitz/MZ. - „Ein Geschnatter!“, ruft eine ältere Dame freudig, als sie die warme Stube der Kegelbahn in Würchwitz betritt und in die fröhliche Frauenrunde blickt. Auf dem einen Tisch steht ein großes „Mensch ärgere dich nicht“-Spiel, auf dem anderen liegen Rommé-Karten bereit.