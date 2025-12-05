Wieder mit Bambini-Bahn und Eisstockschießen Eislaufbahn der Stadtwerke Merseburg auf dem Markt eröffnet
Die Eislaufbahn der Stadtwerke Merseburg hat wieder geöffnet, zum sechsten Mal. Bis zum 11. Januar können dort nun die Kufen geschwungen werden. Zur Eröffnung am Freitag gab es eine Showeinlage von den Sportlerinnen des ESV Halle. Welche Neuheiten es in diesem Jahr rund um die Eislaufbahn gibt und welche Öffnungszeiten sie hat.
Merseburg/MZ. - Zum sechsten Mal haben die Stadtwerke Merseburg in Zusammenarbeit mit der Stadt ihre Eislaufbahn auf dem Merseburger Markt aufgebaut. „Es wird jedes Jahr ein bisschen größer, irgendwann müssen wir noch den Markt dafür vergrößern“, witzelte Stadtwerke-Geschäftsführer Guido Langer bei der Eröffnung am Freitag. Bis 11. Januar können auf zwei separaten Flächen aus echtem Eis, insgesamt knapp 500 Quadratmeter, jetzt die Kufen geschwungen werden.