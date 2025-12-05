Wieder mit Bambini-Bahn und Eisstockschießen Eislaufbahn der Stadtwerke Merseburg auf dem Markt eröffnet

Die Eislaufbahn der Stadtwerke Merseburg hat wieder geöffnet, zum sechsten Mal. Bis zum 11. Januar können dort nun die Kufen geschwungen werden. Zur Eröffnung am Freitag gab es eine Showeinlage von den Sportlerinnen des ESV Halle. Welche Neuheiten es in diesem Jahr rund um die Eislaufbahn gibt und welche Öffnungszeiten sie hat.