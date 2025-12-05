weather regenschauer
  4. Erschütternder Prozess: Messerangriff von Gerbstedt: „Zehn Mal stach er auf mich ein“ - Opfer ringt vor Gericht um Worte

Mit Tränen in den Augen schildern Mutter und Tochter den Albtraum vom 19. Juni 2025. Damals soll ein 37-Jähriger in Gerbstedt versucht haben, die Mutter seiner Ex-Freundin mit dem Messer zu erstechen. Die Brutalität des Angriffs lässt den Saal erstarren – nur einer scheint ungerührt.

05.12.2025, 20:00
Die Zuschauerbänke im Saal 141 im Landgericht in Halle waren am 3. Prozesstag im Fall der Messerstecherei in Gerbstedt voll besetzt.
Die Zuschauerbänke im Saal 141 im Landgericht in Halle waren am 3. Prozesstag im Fall der Messerstecherei in Gerbstedt voll besetzt. Foto: Susanne Christmann

Gerbstedt/Halle/MZ. - Wer in der Leitstelle Notrufe entgegennimmt, bekommt stets das schreckliche Ereignis als erster Helfer ungefiltert mit: Panik und Angst, Schreie, Weinen, Atemnot, chaotische oder bruchstückhafte Beschreibungen des Geschehens.