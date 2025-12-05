Festlicher Auftakt in Sangerhausen Glühwein, Lichter, Riesenstollen: Sangerhausens Weihnachtsmarkt ist eröffnet – wir zeigen die Höhepunkte (mit Bildergalerie)

Mit dem feierlichen Anschnitt eines Riesenstollens ist Freitagnachmittag der Weihnachtsmarkt in Sangerhausen eröffnet worden. Rund 200 Gäste waren auf dem festlich geschmückten Marktplatz dabei. Bis 21. Dezember lädt der Markt mit Schlittschuhbahn und zahlreichen Buden zum Besuch ein.