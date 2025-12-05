weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Festlicher Auftakt in Sangerhausen: Glühwein, Lichter, Riesenstollen: Sangerhausens Weihnachtsmarkt ist eröffnet – wir zeigen die Höhepunkte (mit Bildergalerie)

Festlicher Auftakt in Sangerhausen Glühwein, Lichter, Riesenstollen: Sangerhausens Weihnachtsmarkt ist eröffnet – wir zeigen die Höhepunkte (mit Bildergalerie)

Mit dem feierlichen Anschnitt eines Riesenstollens ist Freitagnachmittag der Weihnachtsmarkt in Sangerhausen eröffnet worden. Rund 200 Gäste waren auf dem festlich geschmückten Marktplatz dabei. Bis 21. Dezember lädt der Markt mit Schlittschuhbahn und zahlreichen Buden zum Besuch ein.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 05.12.2025, 18:28
Auf dem Sangerhäuser Marktplatz herrscht eine stimmungsvolle Atmosphäre.
Auf dem Sangerhäuser Marktplatz herrscht eine stimmungsvolle Atmosphäre. (Foto: Maik Schumann)

Sangerhausen/MZ. - Die ersten Gäste waren schon lange vor dem offiziellen Start da: Mit dem feierlichen Anschnitt eines Riesenstollens ist am Freitagnachmittag der Weihnachtsmarkt in Sangerhausen eröffnet worden.