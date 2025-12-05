Zeitz/MZ/and. - „In guter alter Tradition wird der Rotary Club Zeitz am Sonntag, 7. Dezember, wieder auf dem Zeitzer (Advents-)Weihnachtsmarkt verschiedene Köstlichkeiten für soziale Projekte verkaufen“, informiert Club-Mitglied Andreas Exler. „Zum einen möchten wir auf die von den rotarischen Frauen gefertigten Sterne hinweisen, außerdem auf den rotarischen Apfelsaft von der Zeitzer Streuobstwiese an der Röntgenstraße.“

An mehreren Abenden wurden diese Sterne in gemeinsamen Runden hergestellt. Entstanden sind wieder, ein Beispiel sieht man auf dem Foto, sehr schöne Sterne, die sich gut verschenken lassen. Oder mit denen man sich selbst eine Freude machen kann. Wie auch mit dem Apfelsaft: Der Saft stammt aus den geernteten Äpfeln vom Saftfest am 25. September. „Dieser Apfelsaft wird warm als leckere Glühweinalternative am Sonntag in der Vereinshütte ausgeschenkt“, so Exler. Der gesamte Erlös aller Verkäufe am Sonntag kommt dem Kampf gegen Kinderlähmung und weiteren regionalen sozialen Projekte zu Gute. Exler und der amtierende Präsident der Zeitzer Rotarier Eugen Engel freuen sich auf viele Besucher – am Sonntag von 14 Uhr bis 19 Uhr auf dem Altmarkt.