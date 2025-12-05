Bei einem Feuerwehreinsatz in der Otto-Dix-Straße in Halle-Neustadt wird ein schwer sehbehinderter Bewohner aus seiner brennenden Wohnung gerettet, HFC-Stürmer Malek Fakhro erfährt erst am Telefon von der Geburt seines Sohnes, zwei Jahre nach den Wuk-Einbrüchen stehen zwei Angeklagte vor Gericht: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Freitag, 5. Dezember 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 5. Dezember 2025: Dramatischer Einsatz in Neustadt +++ HFC-Stürmer wird Papa am Telefon +++ Wuk-Einbrüche vor Gericht

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 4. Dezember.

7.07 Uhr – Groschen-Markt: Filialen bleiben offen

Eine bekannte Schnäppchen-Kette aus Ostdeutschland steht vor großen Herausforderungen. Sie musste einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren stellen. Bei dem beliebten Discounter handelt es sich um den Groschen-Markt. Alle 47 Filialen der DEC Handelsgesellschaft mbH in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sollen dennoch wie gewohnt geöffnet bleiben. Darunter ist auch die im Teutschenthaler Ortsteil Langenbogen.

Ostdeutsche Schnäppchen-Kette insolvent: Was das für Filialen in Sachsen-Anhalt bedeutet

Für Schnäppchenjäger kommt die Nachricht überraschend: Eine beliebte Discount-Kette muss Insolvenz anmelden. (Foto: dpa/Robert Michael)

6.42 Uhr – Rettung in letzter Minute in Neustadt

Dramatischer Feuerwehreinsatz am späten Donnerstagabend in der Otto-Dix-Straße in Halle-Neustadt: Ein schwer sehbehinderter Bewohner wurde aus seiner brennenden Wohnung gerettet.

Wohnungsbrand in Halle-Neustadt: Feuerwehr rettet sehbehinderten Mieter in letzter Minute

In Halle-Neustadt kam es am Donnerstagabend zu einem schweren Wohnungsbrand. Über diese Leiter wurde in höchster Not ein Mann vor den Flammen gerettet. (Foto: Marvin Matzulla)

6.27 Uhr – HFC-Torjäger Fakhro: Papa am Telefon geworden

Malek Fakhro und seine Frau sind zum ersten Mal Eltern geworden. Wie die ersten Tage als Familie verliefen und welche Bedeutung die Vaterschaft für den Stürmer des Halleschen FC hat.

Darum hat HFC-Stürmer Malek Fakhro erst am Telefon von der Geburt seines Sohnes erfahren

Malek Fakhro hat seinen Sohn Issam auf den Armen. Der HFC-Stürmer ist zum ersten Mal Vater geworden. (Foto: HFC/Fakhro)

6.18 Uhr – Dreimal in einer Nacht: Theater-Einbrüche vor Gericht

Die Chefin des Wuk-Theaters erzählt vor Gericht, welche dramatischen Folgen die Einbrüche für ihr Team hatten. Die Angeklagten schweigen aus einem bestimmten Grund zu den Tatvorwürfen. Warum die Staatsanwaltschaft in Bedrängnis ist.

Fast zwei Jahre nach Einbrüchen in Wuk-Theaterquartier: Mutmaßliche Täter stehen vor Gericht

So sah es nach dem ersten Einbruch im Büros des Wuk-Theaterquartiers aus. (Foto: Wuk)

5.59 Uhr – Wie Lidl in Halle Schokolade vor Dieben schützt

Die Schäden die dem deutschen Einzelhandel durch Ladendiebe entstehen, gehen in die Milliarden. Lidl hat jetzt aufgerüstet und markiert auch in Halle verschiedene Artikel, um die Diebe abzuschrecken. Um welche Produkte es neben Schokolade noch geht.

Auch in Halle: Lidl schützt jetzt sogar Schokolade vor Langfingern – Wieviel in der Stadt geklaut wird

Discounter Lidl schützt mittlerweile einige seiner Produkte besonders vor Diebstahl. (Foto: Undine Freyberg)

