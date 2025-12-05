News im Blog: Der Tag im Ticker Heute in Halle am 5. Dezember 2025: Dramatischer Einsatz in Neustadt +++ HFC-Stürmer wird Papa am Telefon +++ Wuk-Einbrüche vor Gericht
Bei einem Feuerwehreinsatz in der Otto-Dix-Straße in Halle-Neustadt wird ein schwer sehbehinderter Bewohner aus seiner brennenden Wohnung gerettet, HFC-Stürmer Malek Fakhro erfährt erst am Telefon von der Geburt seines Sohnes, zwei Jahre nach den Wuk-Einbrüchen stehen zwei Angeklagte vor Gericht: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Freitag, 5. Dezember 2025, in Halle wichtig ist.
Was passiert heute am Freitag, 5. Dezember, in Halle? Welche Straßen sind gesperrt, wo gibt’s Neues aus Politik, Kultur und Sport – und welche gute Nachricht sorgt für Gesprächsstoff?
Im Liveticker der Lokalredaktion Halle erfahren Sie den ganzen Tag über alles Wichtige aus Halle. Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es zuerst hier.
Eine ganze Stadt auf einen Wisch
Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 4. Dezember. Immer der aktuelle Ticker vom Tag steht unter Heute in Halle. Und hier erklären wir Ihnen, was Sie dort sonst noch alles finden: Newsblog, Newsletter und Podcast.
Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet öffnet und aktualisiert, hat immer die aktuellsten Nachrichten aus Halle auf dem Bildschirm – ganz ohne langes Suchen.
Das ist neu am Freitag in Halle:
7.07 Uhr – Groschen-Markt: Filialen bleiben offen
Eine bekannte Schnäppchen-Kette aus Ostdeutschland steht vor großen Herausforderungen. Sie musste einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren stellen. Bei dem beliebten Discounter handelt es sich um den Groschen-Markt. Alle 47 Filialen der DEC Handelsgesellschaft mbH in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sollen dennoch wie gewohnt geöffnet bleiben. Darunter ist auch die im Teutschenthaler Ortsteil Langenbogen.
Ostdeutsche Schnäppchen-Kette insolvent: Was das für Filialen in Sachsen-Anhalt bedeutet
Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.
6.42 Uhr – Rettung in letzter Minute in Neustadt
Dramatischer Feuerwehreinsatz am späten Donnerstagabend in der Otto-Dix-Straße in Halle-Neustadt: Ein schwer sehbehinderter Bewohner wurde aus seiner brennenden Wohnung gerettet.
Wohnungsbrand in Halle-Neustadt: Feuerwehr rettet sehbehinderten Mieter in letzter Minute
Kennen Sie schon unseren Newsletter? Wenn Sie sich hier anmelden, kommt Hier in Halle jeden Morgen von Montag bis Samstag direkt per Mail zu Ihnen.
Lesen Sie heute von Denny Kleindienst: Weniger DDR in Halles Südstadt
6.27 Uhr – HFC-Torjäger Fakhro: Papa am Telefon geworden
Malek Fakhro und seine Frau sind zum ersten Mal Eltern geworden. Wie die ersten Tage als Familie verliefen und welche Bedeutung die Vaterschaft für den Stürmer des Halleschen FC hat.
Darum hat HFC-Stürmer Malek Fakhro erst am Telefon von der Geburt seines Sohnes erfahren
In Podcast-Folge 33 von „Chemie kennt keine Liga“ mit dem Titel Wiederauferstehung im Paradies - der HFC überrascht mit zwei Gesichtern diskutieren die Kollegen, wie aus Krise wieder Aufbruch wurde – mit taktischen Kniffen, einem neuen Goalgetter und spürbarem Zusammenhalt.
6.18 Uhr – Dreimal in einer Nacht: Theater-Einbrüche vor Gericht
Die Chefin des Wuk-Theaters erzählt vor Gericht, welche dramatischen Folgen die Einbrüche für ihr Team hatten. Die Angeklagten schweigen aus einem bestimmten Grund zu den Tatvorwürfen. Warum die Staatsanwaltschaft in Bedrängnis ist.
Fast zwei Jahre nach Einbrüchen in Wuk-Theaterquartier: Mutmaßliche Täter stehen vor Gericht
5.59 Uhr – Wie Lidl in Halle Schokolade vor Dieben schützt
Die Schäden die dem deutschen Einzelhandel durch Ladendiebe entstehen, gehen in die Milliarden. Lidl hat jetzt aufgerüstet und markiert auch in Halle verschiedene Artikel, um die Diebe abzuschrecken. Um welche Produkte es neben Schokolade noch geht.
Auch in Halle: Lidl schützt jetzt sogar Schokolade vor Langfingern – Wieviel in der Stadt geklaut wird
Newsletter und Podcast
- Newsletter „Hier in Halle“ – Montag bis Samstag früh die wichtigsten News aus der Stadt
- Podcast „Heute in Halle“ – täglich die Schlagzeilen zum Hören
Archiv – die letzten drei Werktage
Halles Tag im Überblick
Damit sind Sie für heute auf dem Laufenden. Im Laufe des Tages ergänzen wir diesen Ticker um neue Meldungen aus Halle – aktuell, lokal und verlässlich. Danke, dass Sie „Heute in Halle“ lesen.