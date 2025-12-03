Neu im Saalekreis: Wie hält sich Online-Supermarkt Picnic im Preis-Vergleich mit Rewe und Flaschenpost? Wo könnte Halle eine dritte Saalebrücke vertragen? Was passierte nach dem gekauften Sex, der jetzt vor dem Landgericht verhandelt wird? Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Mittwoch, 3. Dezember 2025, in Halle wichtig ist.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 2. Dezember.

Das ist neu am Mittwoch in Halle:

6.28 Uhr – Picnic oder was? Lieferdienste im Vergleich

Mit Picnic macht ein neuer Lieferdienst in Halle und dem Saalekreis anderen Anbietern wie Flaschenpost und Rewe Konkurrenz. Doch ist der Online-Supermarkt billiger als der Einzelhandel um die Ecke? Und unterscheiden sich die verschiedenen Anbieter hinsichtlich von Preis, Auswahl, Lieferzeit und Liefergebiet?

Rewe, Flaschenpost und Picnic im Preisvergleich: Wie teuer ist der Wocheneinkauf?

Online bestellen und dann geliefert bekommen: In Kabelsketal hat der Online-Supermarkt Picnic einen neuen Standort eröffnet. Dort werden die Waren gelagert und anschließend verschickt. (Foto: Chantal Geist)

Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.

6.12 Uhr – Noch eine Brücke über die Saale?

In Halle wird seit Jahren an den Plänen für eine zusätzliche Saalebrücke gearbeitet. Warum es für die Idee jetzt plötzlich wieder neue Hoffnung gibt.

Neue Brücke über die Saale? Stadt arbeitet an spektakulärem Plan

Blick auf den Hafen in Halle-Trotha. Wo das Hafenbecken auf den Flusslauf trifft, verläuft die Trasse einer möglichen neuen Saalebrücke. (Foto: Steffen Schellhorn)

5.54 Uhr – Nach gekauftem Sex vor Gericht

Ein 21- und ein 19-Jähriger hatten eine Frau von einer Internetplattform gebucht. Das wird ihnen jetzt zum Verhängnis. „Claudia“ hat die beiden angezeigt, weil sie sie mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt haben sollen.

Junge Syrer aus Halle wollten nur Sex kaufen - Jetzt droht ihnen Jugendknast

Das Landgericht Halle - hier müssen sich die beiden jungen Syrer vor der Jugendkammer verantworten. (Foto: Undine Freyberg)

