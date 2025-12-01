Der HFC kann doch noch gewinnen und das deutlich, Halles teuerste Schule wird noch teurer, die Zukunft eines denkmalgeschützten Gebäudes mitten in der Stadt steht nach einem Brand weiter in den Sternen: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Montag, 1. Dezember 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 1. Dezember 2025: HFC zieht nach Sieg Bilanz der Hinrunde +++ Teurer Schulbau in Halle +++ Offene Fragen nach Brand in der Stadt

Das ist neu am Montag in Halle:

6.50 Uhr – Ein Abend zu Ehren von Karamba Diaby

Zwölf Jahre lang saß Karamba Diaby für die SPD im Bundestag - als erster in Afrika geborener Mensch. Nach seinem Abschied vom Mandat machen Weggefährten dem gebürtigen Senegalesen ein besonderes Geschenk. Warum zuvor große Verschwiegenheit herrschte und weshalb Diaby in einer Eisdiele in Ostholstein auf Lebenszeit gern gesehen ist.

Nach Abschied vom Bundestag: Was Karamba Diaby heute macht und wie Hallenser ihn ehren

Überraschung gelungen: Karamba Diaby, von 2013 bis 2025 für die SPD im Bundestag (l.), und Andrej Stephan, stellvertretender SPD-Stadtvorsitzender und Diabys ehemaliger Büroleiter, präsentieren das eigens für Diaby herausgegebene Buch. (Foto: Katja Pausch)

6.28 Uhr – HFC beendet doch noch die Sieglos-Serie

Nach fünf sieglosen Spielen in Folge hat der HFC wieder drei Punkte eingefahren. Beim 3:0 gegen den FC Eilenburg trafen Serhat Polat und Jan Löhmannsröben. Wie die Hinrundenbilanz von Trainer Schröder ausfällt.

"Heute können wir uns ein Bier gönnen": HFC beendet Sieglosserie und hübscht die Hinrundenbilanz etwas auf

Jan Löhmannsröben (r.) war mit einem Tor und einer Vorlage Matchwinner. (Foto: IMAGO/Köhn)

In Podcast-Folge 33 von „Chemie kennt keine Liga“ mit dem Titel Wiederauferstehung im Paradies - der HFC überrascht mit zwei Gesichtern diskutieren die Kollegen, wie aus Krise wieder Aufbruch wurde – mit taktischen Kniffen, einem neuen Goalgetter und spürbarem Zusammenhalt.

6.18 Uhr – Halles teuerste Schule wird noch teurer

Zum ersten Mal seit der Wende baut die Stadt Halle wieder eine Grundschule. Aber die Kosten scheinen aus dem Ruder zu laufen. Das sind die Hintergründe.

Halles teuerste Schule wird noch teurer - das steckt dahinter

Blick auf die Baustelle der neuen Grundschule im Stadtzentrum von Halle (Foto: Marvin Matzulla)

5.54 Uhr – Denkmalgeschützt: Was wird nach dem Brand aus dem Haus?

Das Ausmaß des Schadens wie auch die Brandursache nach dem Brand an einem denkmalgeschützten Gebäude im Bereich der Mansfelder Straße sind noch nicht geklärt. Doch schon jetzt stellt sich die Frage: Ist das historische Gebäude nach dem Brand noch zu retten?

Kurz vor dem Brand hat Stadt dem Hauseigentümer in Mansfelder Straße noch Sicherungsauflagen gemacht

Eine Woche ist der Brand her: Der schwere Schaden am Haus zwischen Mansfelder Straße und Tuchrähmen ist offensichtlich. (Foto: Denny Kleindienst)

