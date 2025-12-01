na, haben Sie heute schon ein Türchen geöffnet? Nicht nur Weihnachten kommt immer so plötzlich - auch der erste Advent ist meistens völlig überraschend da. Und mit ihm hat auch der Adventskalender seinen großen Auftritt. Was es da nicht alles gibt! Ich will hier gar nicht alles aufzählen, denn längst kennt jeder, selbst wenn er kein Haustier hat, den Kalender für die Katz. Oder für den Hund. Fürs Kind oder für Bastler, für Liebhaber von Tee, Parfüm, Schokolade oder Bier. Auch den mit Musik oder mit 24 guten Taten gibt es. Wer es klassisch mit stimmungsvollen weihnachtlichen Bildern mag, hat (oder hatte) dank des Einfallsreichtums vieler hallescher Künstler ebenfalls eine reiche Auswahl an Motiven - gern auch aus Halle.

Klar, dass auch ich heute das erste Türchen öffnen werde. Allerdings - in meinem Adventskalender gibt es gar keine Türen. Nur Tüten. Vor genau einem Jahr habe ich nämlich einen Weihnachtskalender aus 24 Butterbrottütchen zum Verschenken gebastelt - jede der weißen Papiertüten ein kleines, mit Kleinigkeiten gefülltes Kunstwerk. Meinte zumindest die von mir damit bedachte Person.

Nun habe ich den goldpapierbeklebten Karton samt der 24 Adventstüten zurückbekommen. Neu befüllt. Reingeschaut in Nummer 1 habe ich aber noch nicht. Das hebe ich mir für den Abend auf. Dann bleibt es länger spannend.

Spannend ist auch, was in einem Ladengeschäft in der Großen Ulrichstraße passiert. Dort hatten in den vergangenen Monaten schon (nacheinander) ein Candy-Shop und eine vielversprechende Eisdiele mit Bio-Gefrorenem ihr Domizil. Beides hat offenbar nicht funktioniert, und die Inhaber haben das Handtuch geworfen. Nun startet an dieser Adresse eine engagierte junge Frau - mit Hotdogs. Die gibt es noch nicht in Halles vielfältigem gastronomischen Angebot. Drücken wir die Daumen, dass das Geschäft gut anläuft - es geht um die Wurst, auch im Sinne einer ebenso willkommenen wie dringend nötigen Belebung der Großen Uli und damit der halleschen Innenstadt.

Daumendrücken war auch in Heide-Süd angesagt. Dort sollte bereits zum fünften Male ein Weihnachtsmarkt zum Bummeln einladen, doch wegen des geforderten Sicherheitskonzepts und plötzlicher Auflagen der Stadt in puncto Sicherheit stand der Markt auf der Kippe. Warum - zum Glück - der Weihnachtsmarkt in Heide-Süd nun doch stattfinden kann, hat mein Kollege Marvin Matzulla recherchiert.

Ich hoffe, Sie hatten einen schönen ersten Advent und konnten den Sonntag genießen. Vorweihnachtliche Stimmung kommt bei mir indes erst auf, wenn mein kleiner Herrnhuter Stern im Fenster leuchtet. Doch die Mini-Glühlampe darin ist defekt, und ich habe aus Zeitgründen noch keine neue besorgen können. Spätestens aber am zweiten Advent wird er leuchten. Eine Woche habe ich Zeit, Licht ins Dunkel zu bringen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Adventszeit. Öffnen Sie Türen, lassen Sie es leuchten in diesen nicht leichten Zeiten und bleiben Sie zuversichtlich.

Ihre Katja Pausch