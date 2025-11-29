Ein komischer Monat, ein schöner Weihnachtsmarkt, Herr Fuchs und Co. begeistern noch mal wie immer, Peter Maffay präsentiert ein neues Stück.

so, das war es dann wieder mit dem November: Morgen geht er zu Ende. Ein komischer Monat, wenn Sie mich fragen. Glauben Sie mir, ich kenne mich aus: Ich habe in dem Monat Geburtstag. Los geht es noch ziemlich lustig, auf jeden Fall aber stimmungsvoll. Entweder man tobt sich wie der Rheinländer in mir in Sachen Stimmung beim Karnevalsstart aus oder man lässt sich schon vom besinnlichen Glanz der Laternenumzüge anstecken.

Danach wird es nämlich zwangsweise trostlos - auch wenn das längst nicht mehr jeder so im Sinn hat, wie sich in diesem November am Volkstrauertag in Halle gezeigt hat. Jemand, der wie ich schon oft genug am Totensonntag seinen Geburtstag feiern durfte, vergisst sowas nicht so schnell. Auch wenn er es manchmal schon gerne vergessen hätte.

Und jetzt - vor allem wenn der erste Advent wie morgen noch in den November fällt - ist fast schon Weihnachten.

Lichterglanz in Halles „guter Stube“

Dass der Advent auch richtig losgehen kann, dafür hat in Halle in dieser Woche der Weihnachtsmarkt auf dem Markt eröffnet. Countdown, Brezeln, Chorgesang: Hunderte Schaulustige haben die festliche Weihnachtsmarkt-Eröffnung miterlebt. Traditionell wurde das Einschalten der Baumbeleuchtung vor dem Ratshof lautstark eingezählt.

Alle Jahre wieder: Halles Weihnachtsmarkt ist eröffnet. Bis zum 23. Dezember zieht nun wieder der Duft von Glühwein, Lebkuchen und anderen Naschereien durch Halles „gute Stube“. (Foto: Steffen Schellhorn)

Meine Kollegen Katja Pausch und Steffen Schellhorn waren am Dienstagabend dabei, haben ganz viel Atmosphäre geschnuppert - und davon Text, Fotos und auch bewegte Bilder mitgebracht. Denn auch wenn ganz viel ist wie in jedem Jahr: Es macht eben in jedem Jahr wieder Spaß.

„Herr Fuchs, Felix und das ewige Weihnachtswunder“

Ähnlich stimmungsvoll wurde es, als die Kollegen Pausch und Schellhorn am Donnerstag - dem Tag vor der Premiere - bei der öffentlichen Generalprobe von „Herr Fuchs, Felix und das ewige Weihnachtswunder“ im Steintor dabei sein durften - und auch da mitfilmten.

„Herr Fuchs, Felix und das ewige Weihnachtswunder“ im Steintor ist dieses Jahr noch mal so, wie man es kennt. (Foto: Steffen Schellhorn)

Auch so eine Tradition, die in diesen Wochen wieder Zehntausende Besucher anlockt und in vorweihnachtliche Stimmung versetzt. Und auch wenn sich da nach dieser „Weihnachts-Saison“ gar nicht so wenig verändert, kann man doch hoffen, dass das Gefühl, das gerade dort von der Bühne vermittelt wird, auch in den kommenden Jahren bei alten und neuen Zuschauern weiter ankommt.

Peter Maffay, Anouk und trotzdem noch mal Tabaluga

Erneut im Steintor erlebte Kollegin Pausch dann auch an diesem Donnerstag, was vor allem die 1.200 anwesenden Kinder begeistern kann. Sie bekamen einen Vorgeschmack auf „Anouk“, das neue Bühnenstück nach dem gleichnamigen Kinderbuch aus der Feder von Hendrikje Balsmeyer, das ihr Partner Peter Maffay - rein zufällig auch Rockstar - jetzt an der Saale vorgestellt hat.

Promi-Alarm im Steintor: Rockstar Peter Maffay signiert für die sechsjährige Nele einen Umhang mit „Tabaluga“-Drachenmuster. Der Sänger stellte zur Premiere des Musicals „Anouk“ auch seine Peter-Maffay-Stiftung zugunsten benachteiligter Kinder vor. (Foto: Katja Pausch)

Und natürlich wurde dabei auch „sein“ Drache „Tabaluga“ nicht vergessen: „Ich wollte nie erwachsen sein“, stimmten die Kinder lautstark und textsicher im Steintor an.

Warum eigentlich immer im November?

Wer sich noch nicht so richtig in Adventsstimmung gebracht hat, dem kann ich diese Texte, Fotos und Videos dafür nur empfehlen. Denn die Stimmung jetzt ist für mich gefühlt meist weihnachtlicher als später zum Fest selbst. Das kann natürlich auch an den inzwischen regelmäßigen Temperatursprüngen vor dem Heiligen Abend liegen.

Dann ist bald Neujahr und ganz bald richtiger Karneval. Was das dann wieder damit zu tun hat, dass manche manchmal ziemlich genau neun Monate später im November ihren Geburtstag feiern müssen? Das wiederum überlasse ich gerne Ihrer Fantasie. Und wünsche Ihnen bis dahin erstmal einen schönen Advent!

Ihr Frank Klemmer