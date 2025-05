Neu in der Innenstadt: Das Eiskontor von Susanne Jecht in der Großen Uli hält außergewöhnliche Eissorten bereit.

Halle (Saale)/MZ. - Bienenstich, Gin Tonic, Rosenwasser. Was diese drei Dinge gemeinsam haben? Es sind einige der ausgefallenen Eiskreationen, die Susanne Jecht in ihrem Berliner Familienunternehmen „Eismanufaktur“ herstellt. Noch sind es lediglich zehn Sorten Eis, die die passionierte Eismacherin in ihrem neuen Eiskontor, vor wenigen Tagen in der Großen Ulrichstraße im einstigen Candy-Shop eröffnet, im Angebot hat. Doch schon bald sollen es mehr sein.