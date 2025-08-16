Experimentalarchäologe Dominique Görlitz ist für zehn Tage mit seinem Verein am Geiseltalsee, um für die nächste Expedition historische Segeltechniken zu üben.

Wie auf Schilfsegelboot für die nächste Transatlantik-Expedition trainiert wird

Mit dem Steinzeitfloß auf dem Geiseltalsee

Der „Abora“-Verein trainiert wieder mit dem Schilfsegelboot auf dem Geiseltalsee bei Braunsbedra.

Braunsbedra/MZ. - In den nächsten zehn Tagen kann man auf dem Geiseltalsee vor Braunsbedra die Miniatur-Version des Schilfsegelbootes „Abora“, die „Dilmun S“, bei Trainingsfahrten sehen.