  4. Transatlantik-Expedition: Archäologie-Verein trainiert im Geseltalsee

Mit dem Steinzeitfloß auf dem Geiseltalsee Wie auf Schilfsegelboot für die nächste Transatlantik-Expedition trainiert wird

Experimentalarchäologe Dominique Görlitz ist für zehn Tage mit seinem Verein am Geiseltalsee, um für die nächste Expedition historische Segeltechniken zu üben.

Von Diana Dünschel Aktualisiert: 16.08.2025, 16:39
Der „Abora“-Verein trainiert wieder mit dem Schilfsegelboot auf dem Geiseltalsee bei Braunsbedra.
Braunsbedra/MZ. - In den nächsten zehn Tagen kann man auf dem Geiseltalsee vor Braunsbedra die Miniatur-Version des Schilfsegelbootes „Abora“, die „Dilmun S“, bei Trainingsfahrten sehen.