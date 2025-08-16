Am Landhaus Schloss Droyßig entsteht derzeit eine neue Wein-Lounge. Was die Besucher sonst noch alles dort erwartet.

Ein Gläschen unter Weinreben? In Droyßig bei Zeitz entsteht am Schloss eine Lounge - wann sie öffnet

Michael Siebert und Ralf Kannegießer in der künftigen Weinlounge am Schlossrestaurant Droyßig: Noch gibt es einiges zu tun.

Droyßig/MZ. - „Wir haben hier wahrscheinlich den grünsten Biergarten im Burgenlandkreis. Jetzt wollen wir den noch erweitern“, erklärt Michael Siebert. Der Geschäftsführer der Gaststätte „Landhaus Schloss Droyßig“ sitzt unter zahlreichen Bäumen mit wunderschönem Blick auf das Schloss und den Park.