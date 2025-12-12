Landrat Götz Ulrich besucht nach Vandalismus die Sekundarschule Elsteraue und macht sich vor Ort ein Bild über die Schäden. Die verantwortlichen Schüler sollen zur Rechenschaft gezogen werden.

Landrat will Schüler zur Verantwortung ziehen: Wer randaliert in der Sekundarschule Reuden?

Nach Randale besucht Landrat Götz Ulrich (r.) die Sekundarschule Reuden und stärkt Schulleiter Dirk Zschornak den Rücken.

Reuden/MZ. - „Herr Schulleiter, Respekt für ihre unbequeme Entscheidung, die Jungen-Toilette vorübergehend zu schließen und zwei Dixi-Klos auf den Hof zu stellen. Ich bin spontan gekommen, um Ihnen den Rücken zu stärken“, sagt Landrat Götz Ulrich (CDU) und besuchte Donnerstag die Sekundarschule Reuden. Seit drei Jahren ist Dirk Zschornak hier Schulleiter für 300 Schüler.