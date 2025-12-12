Ex-Schulleiter Roland Meister begleitet neue Lehrkräfte an der Ascherslebener Burgschule und sorgt mit Workshops und Gesprächen für einen sicheren Berufseinstieg. Worauf es dabei ankommt.

Aschersleben/MZ - Neun Seiteneinsteiger – vom Neuling bis hin zu Kollegen mit mehreren Jahren Erfahrung – begleitet Roland Meister derzeit an der Burgschule. Der Schulleiter im Ruhestand pendelt regelmäßig von seinem Wohnort Halle nach Aschersleben, um dort Gesprächsrunden, Workshops und individuelle Beratungen anzubieten. „Ich bin da und höre zu“, sagt er. Meister folgt damit einem Aufruf des Landesinstituts für Schulqualität und Lehrerbildung (LISA), das gezielt pensionierte Schulleiter angesprochen hatte, die Schulen unterstützen und Seiteneinsteigern den Start erleichtern wollen. Seit vier Jahren ist Meister nun in dieser Rolle tätig.