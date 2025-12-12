Vor der Grundschule in Piesteritz gibt es seit Jahren immer wieder gefährliche Situationen für die Kinder. Die Schule sieht die Probleme und hat Tipps. Auch die Stadt prüft nun Lösungen.

Elterntaxis im Halteverbot an Grundschule in Piesteritz: Wie die Lösung aussehen soll

In den dunklen Morgenstunden hält an der Grundschule in Piesteritz ein Fahrzeug im Bereich des Halteverbots, während ein Kind zur Fahrbahnseite aussteigt.

Wittenberg/MZ. - Der morgendliche Verkehr vor der Friedrich-Engels-Grundschule in Piesteritz sorgt seit Längerem für Diskussionen. Eine aktuelle Untersuchung des Auto Club Europa (ACE) bewertet den Standort als „mangelhaft“. Bei einem Besuch der MZ zeigt sich ein wiederkehrendes Bild: Autos halten direkt im Halteverbot, einzelne Eltern fahren auf das Schulgelände, Einfahrten werden blockiert. Besonders riskant wird es, wenn Kinder auf der Fahrbahnseite aussteigen, während andere Fahrzeuge im dichten Verkehrsfluss vorbeifahren. In den dunklen Wintermorgen verschärfen sich diese Situationen zusätzlich.