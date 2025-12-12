Seit 2016 hat die Stadt die Elternbeiträge nicht mehr angefasst. Jetzt liegen die neuen Beträge ab kommendem Jahr auf dem Tisch

Grünes Licht im Stadtrat - Kita-Platz in Weißenfels wird teurer

Eltern müssen ab 2026 mehr für die Betreuung ihrer Kinder in einer Weißenfelser Tagesstätte zahlen.

Weißenfels/MZ. - Die Eltern in Weißenfels müssen ab kommendem Jahr mehr Geld für die Betreuung ihrer Kinder in kommunalen Tagesstätten bezahlen. Der Stadtrat hat am Donnerstagabend ohne längere Diskussion mit großer Mehrheit eine entsprechende neue Kostensatzung beschlossen. Eltern, die im Vorfeld den geplanten Anstieg der Kita-Beiträge kritisiert hatten, meldeten sich in der Einwohnerfragestunde zu Beginn der Sitzung nicht zu Wort.