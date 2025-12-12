Ein Feuer in einem Einfamilienhaus im Thalenser Ortsteil Westerhausen hat drei Menschen verletzt und hohen Sachschaden verursacht. Wo genau der Brand ausgebrochen ist.

Feuer in Einfamilienhaus im Harz: Drei Bewohner nach Brand in Westerhausen im Krankenhaus

62 Feuerwehrleute rückten zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Westerhausen aus.

Westerhausen/MZ. - Drei Verletzte, hoher Sachschaden - das ist die Bilanz nach einem Brand in einem Wohnhaus im Süden Westerhausens. Das Feuer in dem Thalenser Ortsteil brach am Donnerstagabend, 11. Dezember, aus.