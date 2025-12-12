weather wolkig
  4. Polizei ermittelt zur Ursache: Feuer in Einfamilienhaus im Harz: Drei Bewohner nach Brand in Westerhausen im Krankenhaus

Ein Feuer in einem Einfamilienhaus im Thalenser Ortsteil Westerhausen hat drei Menschen verletzt und hohen Sachschaden verursacht. Wo genau der Brand ausgebrochen ist.

Von Holger Manigk 12.12.2025, 13:00
62 Feuerwehrleute rückten zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Westerhausen aus.
Westerhausen/MZ. - Drei Verletzte, hoher Sachschaden - das ist die Bilanz nach einem Brand in einem Wohnhaus im Süden Westerhausens. Das Feuer in dem Thalenser Ortsteil brach am Donnerstagabend, 11. Dezember, aus.