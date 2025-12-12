Polizei ermittelt zur Ursache Feuer in Einfamilienhaus im Harz: Drei Bewohner nach Brand in Westerhausen im Krankenhaus
Ein Feuer in einem Einfamilienhaus im Thalenser Ortsteil Westerhausen hat drei Menschen verletzt und hohen Sachschaden verursacht. Wo genau der Brand ausgebrochen ist.
12.12.2025, 13:00
Westerhausen/MZ. - Drei Verletzte, hoher Sachschaden - das ist die Bilanz nach einem Brand in einem Wohnhaus im Süden Westerhausens. Das Feuer in dem Thalenser Ortsteil brach am Donnerstagabend, 11. Dezember, aus.