Die 96er legten einen glänzenden Start in der Fußball-Oberliga hin. Dann folgte der Absturz ins Tabellenmittelfeld. Wie Kadic die Lage vor dem letzten Spiel des Jahres bewertet.

"Das war mir von einigen zu wenig": Was Präsident Farih Kadic beim kriselnden VfL Halle 96 jetzt fordert

Farih Kadic ist mit den gezeigten Leistungen in den vergangenen Wochen beim VfL Halle 96 nicht zufrieden.

Halle/MZ. Wer dieser Tage die Internetseite des VfL Halle 96 besucht, wird von einer Animation purzelnder Schneeflocken und einem auf dem Schlitten vorbeirauschenden Weihnachtsmann empfangen. Weniger launig, dafür ebenso winterlich eisig gestaltet sich die derzeitige sportliche Entwicklung der Oberligafußballer der 96er, die am Sonntag (13 Uhr/MZ.de) im letzten Spiel des Jahres den VfB Auerbach empfangen.