Die Entscheidung war knapp. Welche Rolle sechs so genannte Prüfgebiete im Köthener Wärmeplan spielen und warum Oberbürgermeisterin Buchheim über einen Widerspruch nachdenkt.

120 Seiten für 143.000 Euro - Warum die kommunale Wärmeplanung der Stadt Köthen abgelehnt worden ist

Der Pufferspeicher von Köthen Energie fasst 100 Kubikmeter Wasser für das Fernwärmenetz in der Rüsternbreite.

Köthen/MZ. - Der Stadtrat hat am Dienstag die „Kommunale Wärmeplanung der Stadt Köthen“ abgelehnt. Für den Plan stimmten zwölf Räte, 14 dagegen, ein Ratsmitglied enthielt sich. Grundlage des Plans ist ein 120-seitiger Bericht.