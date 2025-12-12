weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Keine Mehrheit im Stadtrat: 120 Seiten für 143.000 Euro - Warum die kommunale Wärmeplanung der Stadt Köthen abgelehnt worden ist

Die Entscheidung war knapp. Welche Rolle sechs so genannte Prüfgebiete im Köthener Wärmeplan spielen und warum Oberbürgermeisterin Buchheim über einen Widerspruch nachdenkt.

Von Wolfram Schlaikier Aktualisiert: 12.12.2025, 14:49
Der Pufferspeicher von Köthen Energie fasst 100 Kubikmeter Wasser für das Fernwärmenetz in der Rüsternbreite.
Der Pufferspeicher von Köthen Energie fasst 100 Kubikmeter Wasser für das Fernwärmenetz in der Rüsternbreite. (Foto: W. Schlaikier)

Köthen/MZ. - Der Stadtrat hat am Dienstag die „Kommunale Wärmeplanung der Stadt Köthen“ abgelehnt. Für den Plan stimmten zwölf Räte, 14 dagegen, ein Ratsmitglied enthielt sich. Grundlage des Plans ist ein 120-seitiger Bericht.