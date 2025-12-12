Die Vorbereitungen für die zweite Auflage laufen auf Hochtouren. Welche Programm und Highlights stehen fest und wie die Preise angelegt sind.

Der Adventsmarkt der Vereine war im vergangenen Jahr in Elster bereits ein großer Érfolg.

Elster/MZ. - Im Pfarrgarten von Elster herrscht reges Treiben: Es wird gehämmert und gewerkelt, damit rechtzeitig alle Hütten für den Adventsmarkt der Vereine stehen. Unterstützt werden die Helfer dabei von einem Mitarbeiter des Bauhofs. „Die Resonanz auf die erste Auflage war so gut, dass wir gesagt haben: Wir machen eine zweite“, sagt Sarah Hoffmann über den Markt, der an diesem Adventswochenende, Samstag, 13. Dezember, ab 14 Uhr stattfindet.