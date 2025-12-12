Es ist ein Schock kurz vor Weihnachten. Möbel Kraft in Halle-Peißen wird schließen. Gegenüber der MZ spricht Top-Manager Kurt Krieger jetzt über die Zukunft. Er präsentiert eine große Überraschung.

Nach Aus für Möbel Kraft: Höffner-Chef äußert sich zur Zukunft in Halle-Peißen

Möbel Kraft in Halle-Peißen macht nach knapp 17 Jahren zu. Nun gibt es spektakuläre Informationen zur Zukunft.

Halle (Saale)/MZ - Es ist das bestimmende Wirtschaftsthema in Halle und in der Region: Ende März 2026 soll Möbel Kraft in Halle-Peißen schließen. Das sorgt für Betroffenheit bei Kunden. Gegenüber der MZ meldet sich jetzt Kurt Krieger zur Zukunft des Standorts zu Wort. Der Manager ist Chef von Möbel Höffner, Sconto und auch Möbel Kraft.