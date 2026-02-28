weather wolkig
Beim Gewerbe- und Industriepark in Salzfurtkapelle ist man sich nun vertraglich einig. Und dennoch kommen Fragen auf, die geklärt werden müssen. Es geht um das Wohl der Bewohner.

Von Benjamin Telm 28.02.2026, 09:00
Das geplante Gewerbe- und Industriegebiet soll 50 Hektar groß werden und nur selten lauter als 60 Dezibel sein.
Das geplante Gewerbe- und Industriegebiet soll 50 Hektar groß werden und nur selten lauter als 60 Dezibel sein. Visualisierung: P3 Zörbig

Salzfurtkapelle/MZ. - Die ersten Hallen sollten bereits Mitte 2025 gebaut werden und die Transformation Salzfurtkapelles von einer vorwiegend landwirtschaftlichen Gemeinde dank eines 50 Hektar großen Gewerbe- und Industrieparks zum Wirtschaftsstandort ein gutes Stück vorangehen.