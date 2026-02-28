Diskussion im Stadtrat Kein Lärm, keine nassen Füße: Welche Probleme für den neuen Industriepark in Salzfurtkapelle noch zu klären sind
Beim Gewerbe- und Industriepark in Salzfurtkapelle ist man sich nun vertraglich einig. Und dennoch kommen Fragen auf, die geklärt werden müssen. Es geht um das Wohl der Bewohner.
Salzfurtkapelle/MZ. - Die ersten Hallen sollten bereits Mitte 2025 gebaut werden und die Transformation Salzfurtkapelles von einer vorwiegend landwirtschaftlichen Gemeinde dank eines 50 Hektar großen Gewerbe- und Industrieparks zum Wirtschaftsstandort ein gutes Stück vorangehen.