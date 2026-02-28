Inzwischen Tradition Vor Ostern wird es in der Bahnhofshalle in Sangerhausen wieder kreativ
Der Oster-Kreativmarkt geht an zwei Tagen im Sangerhäuser Bahnhof über die Bühne. Vertraute und neue Anbieter bauen ihre Stände auf.
28.02.2026, 10:53
Sangerhausen/MZ. - In Sangerhausen gehört er inzwischen zur Osterzeit wie die Schneeglöckchen im Garten und die bunten Eier am Haselstrauch - am Wochenende 14. und 15. März wird in der Sangerhäuser Bahnhofshalle zum inzwischen siebenten Mal der Frühlings- und Osterkreativmarkt stattfinden. Die Organisatoren Astrid und Felix Sanders haben wieder viele Hobbyhandwerker und -bastler gefunden, die an den beiden Tagen jeweils von 10 bis 16 Uhr ihre Stände aufbauen werden.