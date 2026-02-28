Der Oster-Kreativmarkt geht an zwei Tagen im Sangerhäuser Bahnhof über die Bühne. Vertraute und neue Anbieter bauen ihre Stände auf.

Vor Ostern wird es in der Bahnhofshalle in Sangerhausen wieder kreativ

Schöne Sachen zum Schmücken oder Verschenken wird es wieder beim Oster-Kreativmarkt in Sangerhausen geben.

Sangerhausen/MZ. - In Sangerhausen gehört er inzwischen zur Osterzeit wie die Schneeglöckchen im Garten und die bunten Eier am Haselstrauch - am Wochenende 14. und 15. März wird in der Sangerhäuser Bahnhofshalle zum inzwischen siebenten Mal der Frühlings- und Osterkreativmarkt stattfinden. Die Organisatoren Astrid und Felix Sanders haben wieder viele Hobbyhandwerker und -bastler gefunden, die an den beiden Tagen jeweils von 10 bis 16 Uhr ihre Stände aufbauen werden.