  4. Inzwischen Tradition: Vor Ostern wird es in der Bahnhofshalle in Sangerhausen wieder kreativ

Der Oster-Kreativmarkt geht an zwei Tagen im Sangerhäuser Bahnhof über die Bühne. Vertraute und neue Anbieter bauen ihre Stände auf.

Von Grit Pommer 28.02.2026, 10:53
Schöne Sachen zum Schmücken oder Verschenken wird es wieder beim Oster-Kreativmarkt in Sangerhausen geben.
Schöne Sachen zum Schmücken oder Verschenken wird es wieder beim Oster-Kreativmarkt in Sangerhausen geben. Foto: Maik Schumann

Sangerhausen/MZ. - In Sangerhausen gehört er inzwischen zur Osterzeit wie die Schneeglöckchen im Garten und die bunten Eier am Haselstrauch - am Wochenende 14. und 15. März wird in der Sangerhäuser Bahnhofshalle zum inzwischen siebenten Mal der Frühlings- und Osterkreativmarkt stattfinden. Die Organisatoren Astrid und Felix Sanders haben wieder viele Hobbyhandwerker und -bastler gefunden, die an den beiden Tagen jeweils von 10 bis 16 Uhr ihre Stände aufbauen werden.