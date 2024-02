Für den Jubiläumsmarkt am ersten März-Wochenende haben Astrid und Felix Sanders unterdessen noch eine weitere Überraschung organisiert: ein Donut-Truck wird Station in Sangerhausen machen.

Bunte Donuts gibt es am 3. März beim Ostermarkt in Sangerhausen.

Sangerhausen/mz. - Bei der Vorbereitung des Ostermarkts in der Sangerhäuser Bahnhofshalle gehen Astrid und Felix Sanders jetzt in die nächste Runde. „Am Sonntag werden wir nochmal zehn Ostereier verstecken“, kündigt Astrid Sanders an. Die metallisch glänzenden Eier mit einem Code im Inneren kann man am 2. und 3. März beim Kreativmarkt gegen Überraschungen eintauschen.