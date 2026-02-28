Kinder und Eltern der städtischen Kita „Eigen-Sinn“ in Quedlinburg protestieren für einen Erhalt ihrer Einrichtung und bringen mehr als 1.100 Unterschriften mit. Sie hoffen auf Gehör im Stadtrat vor einer Entscheidung. Was dieser beschlossen hat.

Vor Beginn der Stadtratssitzung in Quedlinburg machen Eltern und Kinder der Kita „Eigen-Sinn“ noch einmal auf ihre Forderungen aufmerksam. Mitgebracht haben sie auch ihre Petition, die mehr als 1.100 Unterstützer unterschrieben haben.

Quedlinburg/MZ. - „Integration muss ausgebaut werden und nicht abgebaut“, „Integration und Inklusion brauchen kleine Gruppen“ oder „Hier fühlen wir uns sicher“ steht auf Schildern, die Eltern und Kinder der Integrativen Kindertagesstätte „Eigen-Sinn“ Quedlinburg zum Palais Salfeldt mitgebracht haben. Auf anderen Schildern sind einige der Gründe zu lesen, aus denen Unterzeichner eine Petition für den Erhalt der Kita „Eigen-Sinn“ unterstützt haben. Insgesamt 1.122 Unterschriften zählte sie zuletzt. „Wir haben die Sammlung frühzeitig beendet, weil die Entscheidung getroffen werden soll“, sagte Marianne Baars vom Elternkuratorium der Kita.