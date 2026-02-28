Kleine Gruppen, großes Anliegen 1.122 Unterschriften für Erhalt der Kita „Eigen-Sinn“: Stadtrat Quedlinburg entscheidet trotz Petition
Kinder und Eltern der städtischen Kita „Eigen-Sinn“ in Quedlinburg protestieren für einen Erhalt ihrer Einrichtung und bringen mehr als 1.100 Unterschriften mit. Sie hoffen auf Gehör im Stadtrat vor einer Entscheidung. Was dieser beschlossen hat.
Quedlinburg/MZ. - „Integration muss ausgebaut werden und nicht abgebaut“, „Integration und Inklusion brauchen kleine Gruppen“ oder „Hier fühlen wir uns sicher“ steht auf Schildern, die Eltern und Kinder der Integrativen Kindertagesstätte „Eigen-Sinn“ Quedlinburg zum Palais Salfeldt mitgebracht haben. Auf anderen Schildern sind einige der Gründe zu lesen, aus denen Unterzeichner eine Petition für den Erhalt der Kita „Eigen-Sinn“ unterstützt haben. Insgesamt 1.122 Unterschriften zählte sie zuletzt. „Wir haben die Sammlung frühzeitig beendet, weil die Entscheidung getroffen werden soll“, sagte Marianne Baars vom Elternkuratorium der Kita.