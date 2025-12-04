weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Besondere integrative Kinderbetreuung: Droht Kita in Quedlinburg das Aus? Petition soll Schließung verhindern

Besondere integrative Kinderbetreuung Droht Kita in Quedlinburg das Aus? Petition soll Schließung verhindern

Die heutige Kita „Eigen-Sinn“ in Quedlinburg ist seit über 60 Jahren ein Ort für individuelle Förderung und integrative Betreuung. Jetzt droht der städtischen Einrichtung eine Schließung – und eine Petition soll das verhindern.

Von Petra Korn 04.12.2025, 06:00
Die Kita „Eigen-Sinn“ befindet sich in der Adelheidstraße in Quedlinburg.
Die Kita „Eigen-Sinn“ befindet sich in der Adelheidstraße in Quedlinburg. Foto: Korn

Quedlinburg/MZ. - Ihre Wurzeln reichen zurück bis 1962, als im damaligen Kreis Quedlinburg die sonderpädagogische Arbeit mit Vorschulkindern mit Handicap in der Sprachentwicklung begann: Die heutige integrative Kindertagesstätte „Eigen-Sinn“ – diesen Namen trägt sie seit 2002 – kann auf ein mehr als 60-jähriges Bestehen zurückblicken. Droht ihr nun die Schließung?