Die heutige Kita „Eigen-Sinn“ in Quedlinburg ist seit über 60 Jahren ein Ort für individuelle Förderung und integrative Betreuung. Jetzt droht der städtischen Einrichtung eine Schließung – und eine Petition soll das verhindern.

Droht Kita in Quedlinburg das Aus? Petition soll Schließung verhindern

Die Kita „Eigen-Sinn“ befindet sich in der Adelheidstraße in Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ. - Ihre Wurzeln reichen zurück bis 1962, als im damaligen Kreis Quedlinburg die sonderpädagogische Arbeit mit Vorschulkindern mit Handicap in der Sprachentwicklung begann: Die heutige integrative Kindertagesstätte „Eigen-Sinn“ – diesen Namen trägt sie seit 2002 – kann auf ein mehr als 60-jähriges Bestehen zurückblicken. Droht ihr nun die Schließung?