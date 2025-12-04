Große Pläne am Weinberg Campus nehmen Gestalt an, so sieht die Tornau die Entscheidung zur JVA gegen Halle, bei den Hackdays suchen Schüler technische Lösungen für den Schulalltag: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Donnerstag, 4. Dezember 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 4. Dezember 2025: Große Pläne am Weinberg Campus +++ So steht Tornau zur JVA +++ Hackdays an Schulen

Alles, was heute in Halle wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über hier im Newsblog.

Was passiert heute am Donnerstag, 4. Dezember, in Halle? Welche Straßen sind gesperrt, wo gibt’s Neues aus Politik, Kultur und Sport – und welche gute Nachricht sorgt für Gesprächsstoff?

Im Liveticker der Lokalredaktion Halle erfahren Sie den ganzen Tag über alles Wichtige aus Halle. Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es zuerst hier.

Eine ganze Stadt auf einen Wisch

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 3. Dezember. Immer der aktuelle Ticker vom Tag steht unter Heute in Halle. Und hier erklären wir Ihnen, was Sie dort sonst noch alles finden: Newsblog, Newsletter und Podcast.

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet öffnet und aktualisiert, hat immer die aktuellsten Nachrichten aus Halle auf dem Bildschirm – ganz ohne langes Suchen.

Das ist neu am Donnerstag in Halle:

6.53 Uhr – So klappt es mit dem Telenotarzt in Halle

Der Telenotarzt ist seit über einem Jahr im südlichen Sachsen-Anhalt im Einsatz. Nach fast 800 Einsätzen soll das System nun landesweit ausgerollt werden. Damit ändert sich für viele Patienten die Versorgung. Besuch beim Arzt per Video in der halleschen Leitstelle.

Schnelle Hilfe per Video: „Wie stark sind die Schmerzen?“ Telenotarzt in Halle im Einsatz

Manchmal laufen drei Einsätze parallel: Notfalmediziner Sascha Kolokowsky ist Telenotarzt in der Leitstelle in Halle. (Foto: Lisa Garn)

Kennen Sie schon unseren Newsletter? Wenn Sie sich hier anmelden, kommt Hier in Halle jeden Morgen von Montag bis Samstag direkt per Mail zu Ihnen.

Lesen Sie heute von Isabell Sparfeld: Forschung, Fernsehen und eine neue Firma

6.28 Uhr – Das passiert am Weinberg Campus

Am Weinberg Campus in Halle wird groß gedacht. Das gilt insbesondere für den dritten und zugleich größten Neubau, der dort entsteht: das Business Development Center (BDC). Auf mehreren Etagen und einer Gesamtfläche von gut 9.000 Quadratmetern soll der Neubau 30 Laboren und 65 Büros Platz bieten.

Beispiellose Investition: Warum das Land Neubau am Weinberg Campus Halle mit über 50 Millionen Euro unterstützt

So soll das Business Development Center (BDC) am Weinberg Campus in Halle einmal aussehen. Es soll unter anderem 30 neuen Laboren Platz bieten. (Foto: Technologiepark Weinberg Campus)

Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.

6.17 Uhr – Freut sich Tornau übers JVA-Nein?

Halles Norden hatte sich gegen die Gefängnis-Neubaupläne bei Tornau gewehrt. Dass Halle die Haftanstalt verliert, müsste dort nun bei vielen für Jubel sorgen. Aber ist das auch wirklich so?

Kein Neubau der JVA in Tornau - kommt dafür jetzt der Star Park II?

Was wird aus Tornau und dem Umland? Kommt jetzt der Star Park II statt des Superknastes? (Foto: Dirk Skrzypczak)

5.56 Uhr – Hackdays: Technische Lösungen für Schulalltag

Was stört in der Schule? Wie geht das besser? Die Achtklässler am Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“ haben Prototypen gebaut, um Probleme an ihrer Schule technisch zu lösen. Warum sie wegen eines geschlossenen Schultores besonders viel Ehrgeiz entwickeln.

Hackdays am Giebichenstein-Gymnasium in Halle: Wie Jugendliche ihre Schule verbessern wollen

Die Gruppe mit Lotte (zweite von links) hat ein Modell vom Schultor gebastelt. (Foto: Isabell Sparfeld)

Newsletter und Podcast

Newsletter „Hier in Halle“ – Montag bis Samstag früh die wichtigsten News aus der Stadt

Podcast „Heute in Halle“ – täglich die Schlagzeilen zum Hören

Archiv – die letzten drei Werktage

Halles Tag im Überblick

Damit sind Sie für heute auf dem Laufenden. Im Laufe des Tages ergänzen wir diesen Ticker um neue Meldungen aus Halle – aktuell, lokal und verlässlich. Danke, dass Sie „Heute in Halle“ lesen.