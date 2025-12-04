News im Blog: Der Tag im Ticker Heute in Halle am 4. Dezember 2025: Große Pläne am Weinberg Campus +++ So steht Tornau zur JVA +++ Hackdays an Schulen
Große Pläne am Weinberg Campus nehmen Gestalt an, so sieht die Tornau die Entscheidung zur JVA gegen Halle, bei den Hackdays suchen Schüler technische Lösungen für den Schulalltag: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Donnerstag, 4. Dezember 2025, in Halle wichtig ist.
Was passiert heute am Donnerstag, 4. Dezember, in Halle? Welche Straßen sind gesperrt, wo gibt’s Neues aus Politik, Kultur und Sport – und welche gute Nachricht sorgt für Gesprächsstoff?
Im Liveticker der Lokalredaktion Halle erfahren Sie den ganzen Tag über alles Wichtige aus Halle. Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es zuerst hier.
Eine ganze Stadt auf einen Wisch
Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 3. Dezember. Immer der aktuelle Ticker vom Tag steht unter Heute in Halle. Und hier erklären wir Ihnen, was Sie dort sonst noch alles finden: Newsblog, Newsletter und Podcast.
Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet öffnet und aktualisiert, hat immer die aktuellsten Nachrichten aus Halle auf dem Bildschirm – ganz ohne langes Suchen.
Das ist neu am Donnerstag in Halle:
6.53 Uhr – So klappt es mit dem Telenotarzt in Halle
Der Telenotarzt ist seit über einem Jahr im südlichen Sachsen-Anhalt im Einsatz. Nach fast 800 Einsätzen soll das System nun landesweit ausgerollt werden. Damit ändert sich für viele Patienten die Versorgung. Besuch beim Arzt per Video in der halleschen Leitstelle.
Schnelle Hilfe per Video: „Wie stark sind die Schmerzen?“ Telenotarzt in Halle im Einsatz
Kennen Sie schon unseren Newsletter? Wenn Sie sich hier anmelden, kommt Hier in Halle jeden Morgen von Montag bis Samstag direkt per Mail zu Ihnen.
Lesen Sie heute von Isabell Sparfeld: Forschung, Fernsehen und eine neue Firma
6.28 Uhr – Das passiert am Weinberg Campus
Am Weinberg Campus in Halle wird groß gedacht. Das gilt insbesondere für den dritten und zugleich größten Neubau, der dort entsteht: das Business Development Center (BDC). Auf mehreren Etagen und einer Gesamtfläche von gut 9.000 Quadratmetern soll der Neubau 30 Laboren und 65 Büros Platz bieten.
Beispiellose Investition: Warum das Land Neubau am Weinberg Campus Halle mit über 50 Millionen Euro unterstützt
Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.
6.17 Uhr – Freut sich Tornau übers JVA-Nein?
Halles Norden hatte sich gegen die Gefängnis-Neubaupläne bei Tornau gewehrt. Dass Halle die Haftanstalt verliert, müsste dort nun bei vielen für Jubel sorgen. Aber ist das auch wirklich so?
Kein Neubau der JVA in Tornau - kommt dafür jetzt der Star Park II?
5.56 Uhr – Hackdays: Technische Lösungen für Schulalltag
Was stört in der Schule? Wie geht das besser? Die Achtklässler am Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“ haben Prototypen gebaut, um Probleme an ihrer Schule technisch zu lösen. Warum sie wegen eines geschlossenen Schultores besonders viel Ehrgeiz entwickeln.
Hackdays am Giebichenstein-Gymnasium in Halle: Wie Jugendliche ihre Schule verbessern wollen
Newsletter und Podcast
- Newsletter „Hier in Halle“ – Montag bis Samstag früh die wichtigsten News aus der Stadt
- Podcast „Heute in Halle“ – täglich die Schlagzeilen zum Hören
Archiv – die letzten drei Werktage
Halles Tag im Überblick
Damit sind Sie für heute auf dem Laufenden. Im Laufe des Tages ergänzen wir diesen Ticker um neue Meldungen aus Halle – aktuell, lokal und verlässlich. Danke, dass Sie „Heute in Halle“ lesen.