Das Land greift tief in die Tasche, um in Halles Technologiepark ein neues Gebäude mit zahlreichen Laboren und Büros zu finanzieren. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Schulze erklärt dies mit dem Henne-Ei-Prinzip.

So soll das Business Development Center (BDC) am Weinberg Campus in Halle einmal aussehen. Es soll unter anderem 30 neuen Laboren Platz bieten.

Halle (Saale)/MZ. - Am Weinberg Campus in Halle wird groß gedacht. Das gilt insbesondere für den dritten und zugleich größten Neubau, der dort entsteht: das Business Development Center (BDC). Auf mehreren Etagen und einer Gesamtfläche von gut 9.000 Quadratmetern soll der Neubau 30 Laboren und 65 Büros Platz bieten. Das Gebäude soll den künftigen Mietern - junge Technologieunternehmen aus den Bereichen Life Science, Health Technologies und Green Economy - zudem genügend Raum geben, um sich untereinander auszutauschen. Das Land Sachsen-Anhalt unterstützt den Neubau mit 56,1 Millionen Euro. Ein enormer Betrag.