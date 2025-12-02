EIL:
„Was ist mit kommunalen Gebäuden?“ Warum die Wärmeplanung für Köthen keine Mehrheit im Hauptausschuss bekam
CDU-Stadtrat Heeg übt grundsätzliche Kritik, Baudezernent Schuchardt nennt die Wärmeplanung einen „fortlaufenden Prozess“.
02.12.2025, 14:00
Köthen/MZ. - Der Entwurf des Abschlussberichts mit dem Titel „Kommunale Wärmeplanung für die Stadt Köthen“ umfasst 120 Seiten. Stefan Marx, „Klimaschutz-Manager“ der Stadtverwaltung, hat es im Hauptausschuss kürzer gemacht, als er eine nur zwölf Seiten umfassende Präsentation mit dem Titel „Wärmewende in Köthen“ zeigte.