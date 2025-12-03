weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Gefährliche Körperverletzung, Drogenhandel, Waffen: Frau verprügelt? Wieso es trotz schwerer Vorwürfe „Deal“ für angeklagten Naumburger geben könnte

Was am ersten Prozesstag vor dem Landgericht Halle in Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und bewaffnetem Handel mit illegalen Drogen passierte.

Von Andreas Löffler 03.12.2025, 15:56
Symbolfoto Landgericht Halle. (Foto: Andreas Löffler)

Halle/Naumburg. - Er ist den meisten vor allem aus Hollywoods Gerichtsdramen bekannt – der „Deal“ zwischen Anklage, Verteidigung und Gericht, der hierzulande die sperrige Bezeichnung „Verständigung im Strafverfahren“ trägt.