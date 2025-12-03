Was am ersten Prozesstag vor dem Landgericht Halle in Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und bewaffnetem Handel mit illegalen Drogen passierte.

Frau verprügelt? Wieso es trotz schwerer Vorwürfe „Deal“ für angeklagten Naumburger geben könnte

Halle/Naumburg. - Er ist den meisten vor allem aus Hollywoods Gerichtsdramen bekannt – der „Deal“ zwischen Anklage, Verteidigung und Gericht, der hierzulande die sperrige Bezeichnung „Verständigung im Strafverfahren“ trägt.