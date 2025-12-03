Sirhii und Sunita Lapa haben aus dem Wettiner Hof ein Café voller Gastfreundschaft gemacht – mit Kuchen, internationalen Spezialitäten und Stammgästen, die kleine Geschenke mitbringen. Was das Ehepaar für die Zukunft des Fachwerkhauses in Wettin plant und warum sich die Karte wieder ändern wird.

Nach Wiedereröffnung des Wettiner Hofs: Was die neuen Betreiber in ihrem zweiten Jahr planen

Das erste Jahr ist bald geschafft: Sirhii (l.) und Sunita Lapa blicken auf ihre Neueröffnung des Wettiner Hofs zurück.

Wettin/MZ. - Als die Lapas Anfang des Jahres den Wettiner Hof wieder zum Leben erweckten, duftete es bereits nach frischem Kaffee und selbstgebackenem Kuchen – nur die kühlen Räume wollten damals nicht so recht zum warmherzigen Ambiente passen. Die Heizung steckte im Umbau, erzählte Sirhii Lapa damals. Heute, fast ein Jahr später, ist von der Kälte keine Spur mehr da.