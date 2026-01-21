Im Missbrauchsprozess gegen einen ehemaligen Karatetrainer vor dem Landgericht Dessau werden bereits am Dienstag die Plädoyers erwartet. Warum es alles so schnell geht.

Prozess um Missbrauch durch Karatetrainer in Dessau - Staatsanwalt stellt über 200 Fälle ein

Der Karatetrainer steht seit Januar wieder vor Gericht.

Dessau-Rosslau/MZ. - Im Missbrauchsprozess gegen einen ehemaligen Karatetrainer vor dem Landgericht Dessau werden bereits am kommenden Dienstag die Plädoyers erwartet. Dies kündigte der Vorsitzende Richter am Mittwoch an. Der Prozess hatte Anfang Januar begonnen.