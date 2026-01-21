weather sonnig
  4. Landgericht: Prozess um Missbrauch durch Karatetrainer in Dessau - Staatsanwalt stellt über 200 Fälle ein

Im Missbrauchsprozess gegen einen ehemaligen Karatetrainer vor dem Landgericht Dessau werden bereits am Dienstag die Plädoyers erwartet. Warum es alles so schnell geht.

Von Thomas Steinberg Aktualisiert: 21.01.2026, 15:52
Der Karatetrainer steht seit Januar wieder vor Gericht.
Der Karatetrainer steht seit Januar wieder vor Gericht. Foto: Ruttke

Dessau-Rosslau/MZ. - Im Missbrauchsprozess gegen einen ehemaligen Karatetrainer vor dem Landgericht Dessau werden bereits am kommenden Dienstag die Plädoyers erwartet. Dies kündigte der Vorsitzende Richter am Mittwoch an. Der Prozess hatte Anfang Januar begonnen.