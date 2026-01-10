weather schneeschauer
  Prozess am Landgericht Dessau: Zu lange weggeschaut - Karatetrainer soll neunjähriges Mädchen und siebenjährigen Jungen missbraucht haben

Prozess am Landgericht Dessau Zu lange weggeschaut - Karatetrainer soll neunjähriges Mädchen und siebenjährigen Jungen missbraucht haben

Ein Karatetrainer aus Dessau wurde schon 2024 wegen 229-fachen Missbrauchs zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt. Nun steht er erneut vor Gericht. Die Vorwürfe sind heftig. Zum Prozessauftakt gab es eine Erkenntnis: Vieles hätte verhindert werden können.

Von Thomas Steinberg 10.01.2026, 08:30
Der angeklagte Karatelehrer am Freitag zum Prozessauftakt in Dessau: Der 54-Jährige wurde aus der Haft vorgeführt. Foto: Ruttke

Dessau/MZ. - Anderthalb Jahre nach seiner ersten Verurteilung wegen 229-fachen sexuellen Missbrauchs steht seit Freitag ein ehemaliger Dessauer Karatetrainer erneut vor Gericht.