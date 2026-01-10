Juliane Pretzsch eröffnet in Bad Dürrenberg eine neue Physiotherapie direkt am Kurpark. Die Wohnungswirtschaft unterstützte sie bei der Umsetzung.

Bad Dürrenberg/MZ. - Das Telefon klingelt im Hintergrund immer wieder, während Juliane Pretzsch ihrem Vermieter zeigt, was aus den Räumen geworden ist. Die junge Frau aus Bad Dürrenberg hat ihren Mut zusammengenommen und sich selbstständig gemacht. Sie plant, am Montag eine eigene Physiotherapie an der Promenade zu eröffnen. Termine nimmt sie schon länger entgegen, und das klingelnde Telefon lässt vermuten, dass noch mehr Bedarf besteht.