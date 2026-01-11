Die Wasserleitungen im Viertel westlich des Merseburger Hauptbahnhofs sind veraltet. Deshalb werden die Straßen dort nun peu à peu saniert. Den Anfang machte die Lassallestraße. Dort startet nun der zweite Bauabschnitt wieder.

Straßensanierung in Merseburg: Das wird in der Lassallestraße gebaut

Die Sperrung für den zweiten Bauabschnitt ist vorbereitet.

Merseburg/MZ. - Die Sanierung der Lassallestraße soll 2026 fortgesetzt werden. Wie die Stadt Merseburg informierte, wird – so es die Witterung zulässt – ab kommender Woche mit Bauabschnitt zwei weitergegangen. Dieser umfasst den Bereich von der Von-Harnack-Straße bis einschließlich der Kreuzung Lauchstädter Straße. Die entsprechende Absperrung steht bereits, da es Ende 2025 erste Arbeiten in diesem Bereich gab.