Ein schon vor zwei Jahren geplantes Naturschutzprojekt zwischen Plötzkau und Großwirschleben kann nun doch realisiert werden. Welche Effekte sich die Beteiligten davon versprechen.

Wegen des Frostes konnte der Spatenstich in der Vorwoche nur symbolisch von Stefan Ruland (von links), Markus Bauer, Robby Beck, Peter Rosenhagen und Tilo Wechselberger gesetzt werden. In der nächsten Woche sollen die Arbeiten zum Durchstich der beiden Saale-Altarme zwischen Plötzkau und Großwirschleben aber starten.

Plötzkau/MZ. - Nun also doch: Der bereits vor zwei Jahren ins Auge gefasste Dammdurchstich zwischen zwei Saale-Altarmen im Zinkenbusch bei Plötzkau soll in den nächsten Wochen realisiert werden. Damit kann wieder Frischwasser fließen in das am Saale-Radweg in Richtung Großwirschleben gelegene Angelgewässer, das in den Sommermonaten oft unter hohen Wassertemperaturen, Fischsterben und Verlandung litt.