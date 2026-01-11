weather heiter
11.01.2026, 14:25
Zu dem Unfall kam es auf der B184 zwischen Rodleben und Jütrichau. Foto: IMAGO/Fotostand

Rodleben/MZ. - Auf der B 184 zwischen Rodleben und Jütrichau hat es am Sonnabend, 10. Januar, einen Unfall mit hohem Sachschaden gegeben. Das hat die Polizei in Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

Der Unfall ereignete sich gegen 8.40 Uhr. Der 53-jährige Fahrer eines Honda musste aufgrund einer Schneeverwehung seine Geschwindigkeit verringern. Beim Durchfahren dieser Verwehung wirbelte der Honda Schnee auf, der dem hinter ihm fahrenden 18-jährigen Mazda-Fahrer die Sicht nahm. Dieser sah das Abbremsen nicht mehr rechtzeitig, bremste zwar noch, kam aber aufgrund der winterglatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. In der Folge kollidierte der Mazda mit dem Honda. Dadurch drehte sich der Honda und kam im Straßengraben zum Stehen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Nach Angaben der Polizei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von etwa 23.000 Euro.