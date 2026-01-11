Einige Betreiber von Geschäften für Mode, Elektronik oder Schuhe in Jessen blicken auf ein verhaltenes Weihnachtsgeschäft zurück. Trotzdem gibt es so manchen positiven Ausblick.

Händler berichten von verhaltenem Umsatz und neuen Chancen im Einzelhandel

Iris Hanke bietet zur Zeit eine besondere Aktion in ihrem Modegeschäft an.

Jessen/MZ. - „Glänzende Schaufenster, volle Einkaufstüten“ – das Bild des Weihnachtsgeschäfts gehört für viele Händler zur schönsten Zeit des Jahres. Doch wie lief es wirklich? Wir haben nachgefragt und die Umfrage unter den Geschäftsinhabern in Jessen zeigt, wie zufrieden die Händler sind und welche Pläne sie für das neue Jahr haben.